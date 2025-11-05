Habertürk
Habertürk
        AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB Açık Lise AÖL sınav takvimi 2025

        AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB Açık Lise AÖL sınav takvimi 2025

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 1.dönem sınav tarihleri duyurulmuştu. Takvime göre, AÖF'e kayıtlı öğrenciler, ilk dönemin ara sınavlarına aralık ayında katılım sağlıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 16:48 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:48
        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) bu seneki akademik takvimi belli oldu. Güz dönemi ara sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, sınav süresini merak ediyor. Peki, AÖF sınavı saat kaçta bitecek, oturumlar kaç dakika sürecek?

        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,

        Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

        SINAV SORULARI - CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

        Açık lise yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

