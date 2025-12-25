Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturum halinde uygulanan Açık Lise sınavlarına katılan öğrenciler, tahmini puan hesaplaması yapmak için sınav soruları ve cevapları için gelecek açıklamayı bekliyordu. MEB son dakika duyurusu ile AÖL soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. Peki, 2025 AÖL 1. Dönem soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, MEB AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...