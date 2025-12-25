AÖL sınav soruları ve cevapları erişime açıldı! MEB 1. Dönem AÖL soruları ve cevap anahtarı 2025 PDF görüntüle
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturum halinde uygulanan Açık Lise sınavlarına katılan öğrenciler, tahmini puan hesaplaması yapmak için sınav soruları ve cevapları için gelecek açıklamayı bekliyordu. MEB son dakika duyurusu ile AÖL soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. Peki, 2025 AÖL 1. Dönem soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, MEB AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...
AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü erişime açıldı.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, http://odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.
1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.
2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.
3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takvimine göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.