AÖL soruları ve cevapları 2025: MEB 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık tarihlerinde düzenleniyor. 3 oturum halinde yapılan sınavda her oturum için 100 dakika cevaplama süresi veriliyor ve her bir ders için ayrı olmak üzere 10 soru soruluyor. 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan öğrenciler tahmini puan hesaplaması yapmak istiyor. Bu sebeple soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih merak ediliyor. Peki, MEB 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte 2025 AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...
2025-2026 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI BAŞLADI!
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak.
AÖL 1. DÖNEM SINAVI OTURUM GÜNLERİ VE SAATLERİ
AÖL 1. dönem sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek:
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.
Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacak.
Adaylar, AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevaplarını http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.