Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları bu hafta sonu uygulanıyor. 3 oturum halinde gerçekleştirilen sınavlarda, adaylara her bir oturum için 100 dakika süre tanınıyor ve her dersten 10’ar soru soruluyor. Sınavın ardından tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyenler, sınav soruları ve cevap anahtarları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek duyurulara odaklanacak. Peki, 2025 AÖL 1. Dönem sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, MEB AÖL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…