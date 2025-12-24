AÖL soruları ve cevapları 2025 PDF: MEB 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, nereden görüntülenir?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlendi. 81 il ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirilen sınavların ardından beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, AÖL soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 24 Aralık 2025 Çarşamba bugün erişime açılacak. Sonuçlar öncesi tahmini puan hesaplaması yapmak isteyen öğrenciler ''MEB 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı, yayınlandı mı, nereden görüntülenir?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte 2025 AÖL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...
AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları, 24 Aralık 2025 Çarşamba (bugün) yayımlanacak.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden görüntülenebilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takvimine göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.