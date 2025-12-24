2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulandı. 3 oturum halinde düzenlenen sınavlar, 81 il ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvimine göre, AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevap anahtarı 24 Aralık bugün yayımlanacak. Bu sebeple tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için MEB duyurularına odaklandı. İşte, 2025 AÖL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…