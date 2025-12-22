Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL SORULARI VE CEVAPLARI 2025 PDF: MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden görüntülenir?

        AÖL soruları ve cevapları 2025: MEB 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlendi. 3 oturum halinde yapılan sınavda her oturum için 100 dakika cevaplama süresi verildi ve her bir ders için ayrı olmak üzere 10 soru soruldu. 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan öğrenciler tahmini puan hesaplaması yapmak istiyor. Bu sebeple soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih merak ediliyor. Peki, MEB 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte 2025 AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 07:14 Güncelleme: 22.12.2025 - 07:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları bu hafta sonu uygulandı. 3 oturum halinde gerçekleştirilen sınavlarda, adaylara her bir oturum için 100 dakika süre tanındı ve her dersten 10’ar soru soruldu. Sınavın ardından tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyenler, sınav soruları ve cevap anahtarları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek duyurulara odaklandı. Peki, 2025 AÖL 1. Dönem sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, MEB AÖL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

        2

        2025-2026 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlendi. 3 oturumdan oluşan sınav 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde yapıldı.

        Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verildi. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirildi. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekliydi.

        3

        AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacak.

        Adaylar, AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevaplarını http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.

        AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        AÖL 1. DÖNEM YAZILI SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!