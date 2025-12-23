Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları bu hafta sonu uygulandı. 3 oturum halinde gerçekleştirilen sınavlarda, adaylara her bir oturum için 100 dakika süre tanındı ve her dersten 10’ar soru soruldu. Sınavın ardından tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyenler, sınav soruları ve cevap anahtarları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek duyurulara odaklandı. Peki, 2025 AÖL 1. Dönem sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, MEB AÖL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…