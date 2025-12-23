AÖL soruları ve cevapları 2025: MEB 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlendi. 3 oturum halinde yapılan sınavda her oturum için 100 dakika cevaplama süresi verildi ve her bir ders için ayrı olmak üzere 10 soru soruldu. 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan öğrenciler tahmini puan hesaplaması yapmak istiyor. Bu sebeple soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih merak ediliyor. Peki, MEB 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte 2025 AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları bu hafta sonu uygulandı. 3 oturum halinde gerçekleştirilen sınavlarda, adaylara her bir oturum için 100 dakika süre tanındı ve her dersten 10’ar soru soruldu. Sınavın ardından tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyenler, sınav soruları ve cevap anahtarları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek duyurulara odaklandı. Peki, 2025 AÖL 1. Dönem sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, MEB AÖL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…
2025-2026 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlendi. 3 oturumdan oluşan sınav 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde yapıldı.
Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verildi. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirildi. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekliydi.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacak.
Adaylar, AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevaplarını http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.