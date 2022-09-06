Apple Car, Tesla'ya rakip geliyor!

Apple Car, ABD merkezli Apple firmasının üzerine çalıştığı bir proje. Direksiyonsuz ve pedalsız olarak üretilmesi planlanan araç hakkında her geçen gün yeni bilgiler geliyor. Ürünün fiyatı henüz belli değil.

Daha piyasaya çıkmayan fakat her geçen gün hakkında yeni bilgilerin geldiği Apple Car, şimdiden Tesla ile yarışıyor. Popülerliği gittikçe artan Apple Car hakkında teknoloji meraklıları araştırma yapıyor. İşte Apple Car hakkında merak edilen bilgiler...

Apple Car içerisinde direksiyon ve pedallar olmayacak. Geliştirici ekip bu konuda acil bir durum için yeni bir sistem üretmeye çalışıyor. Kontrolün ele alınabilmesi için bir acil durum sistemi Apple Car için geliştirilecek. Aracın iç tasarımı limuzine benzeyecek ve yolcular içeride birbirlerine dönük oturacak.

APPLE CAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bloomberg'in kaynaklarına göre Apple'ın otomobil projesi için belirlediği çıkış tarihi, 2025 yılı fakat firma bu tarihi öne çekmek için çalışmalar yapıyor. Eğer Apple aracın piyasaya çıkış tarihini erkene almayı planlarsa araç, otonom sürüş sistemi ile çıkacak.

Bir araştırma şirketinin 200.000 yeni araç sahibiyle yaptığı ankette; Apple, marka değerlendirme listesinde üçüncü sıraya yerleşti. Katılımcıların yüzde 26’sı Apple markasına güvendiklerini ve bu sebeple bir araç çıkarırsa alacaklarını belirtti.