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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple'ın Çin'deki satışları geriledi - Teknoloji Haberleri

        Apple'ın Çin'deki satışları geriledi

        ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,1'lik düşüş kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 08:33 Güncelleme: 24.04.2024 - 08:33
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        Apple'ın Çin'deki satışları geriledi
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        Küresel teknoloji pazarı araştırma firması Counterpoint'in verilerine göre, Çin'in akıllı telefon satışları 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık yüzde 1,5 artarak art arda ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme gösterdi.

        Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları söz konusu dönemde yüzde 19,1 azalırken, Huawei'nin satışları yüzde 69,7 arttı.

        Ülkede Apple'ın geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,7 olan pazar payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 15,7'ye geriledi.

        Huawei'nin pazar payı ise bu dönemde yüzde 9,3'ten yüzde 15,5'e çıktı.

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