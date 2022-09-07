Araba kazası durumunda gerekli mercilere de durumu bildirecek. Bunun için iki yeni sensör yer alacak.

Bununla ilgili uyarıda bulunacak. Bu verileri doktorlarla paylaşacak. Apple Watch 8 serisinin bir diğer yeni özelliği ise kazaları tespit etmesi...

Düşme ya da acil durum tespiti özelliğine sahip olan Apple Watch Series 8, artık çarpışma durumunda da acil durum aramaları yapabilecek ve sağlık durumunuza dair uyarılarda bulunacak.

Apple Watch 8 Serisi, 47 mm’lik bir kasayla satışa sunulacak. Yani daha önceki Apple Watch kayışları bununla uyum sağlamayacak. Tasarım konusunda pek bir değişikliğe gidilmeyen akıllı saatler, sıcaklık, regli takibi ve kan şekeri ölçüm sensörü taşıyor. İki farklı sıcaklık ölçme sensörü yer alacak.

Böylece Apple'ın akıllı saatlerine uzun aradan sonra yeni bir sağlık özelliği gelmiş oldu. Bunun da özellikle kadın sağlığı ve doğurganlığı özelinde kullanılması planlanıyor. Apple, femtech tarafında da yer almak için çalıştığını ortaya koydu. Bir taraftan cihaz, kullanıcı ateşli bir hastalık geçirdiğinde veya siz daha hasta olduğunuzun farkında olmadan akıllı saat bunu tespit edecek