"Sanat olmasına gerek yoktur fotoğrafın. Fotoğraf tarih olayıdır. Tarihi zaptediyorsun. Bir makina ile tarihi durduruyorsun." Bu sözlerin sahibi usta sanatçı Ara Güler 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Duayen fotoğrafçı ve gazetecinin renkli çekilmiş İstanbul fotoğraflarından bazılarını derledik...
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Fotoğrafları ile tarihi durduran usta sanatçı Ara Güler 90 yaşında yaşamını yitirdi.
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Duayen sanatçı yalnızca Türkiye'de değil, dünyada ün kazanmış çok önemli bir isimdi.
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İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antalojisi" onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı.
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1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" unvanını kazandı.
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Aynı yıl ASMP'ye (Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi.
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1970'de "Türkei" adında fotoğraf albümü Almanya'da yayımlandı.
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Bu arada bütün dünyayı gezerek röportajlar yaptı. İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile röportajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti.
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Picasso'nun 90. yaş günü için yayımlanan "Picasso Metamorphose et unite" adlı kitap için Picasso'nun foto-röportajını yaptı.
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Ara Güler pek çok ülkeyi gördü, onlarca ünlü isimle röportaj yaptı, yüzlerce fotoğraf çekti. Ancak onun için İstanbul'un yeri ayrıydı. Aşık olduğu İstanbul'un arka sokaklarını, günlük yaşamını çekmeyi severdi.
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İşte usta sanatçı Ara Güler'in objektifinden renkli İstanbul fotoğrafları...
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