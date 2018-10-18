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Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları

18.10.2018 - 10:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM

"Sanat olmasına gerek yoktur fotoğrafın. Fotoğraf tarih olayıdır. Tarihi zaptediyorsun. Bir makina ile tarihi durduruyorsun." Bu sözlerin sahibi usta sanatçı Ara Güler 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Duayen fotoğrafçı ve gazetecinin renkli çekilmiş İstanbul fotoğraflarından bazılarını derledik...

  • 1 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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    Fotoğrafları ile tarihi durduran usta sanatçı Ara Güler 90 yaşında yaşamını yitirdi. 

  • 2 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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    Duayen sanatçı yalnızca Türkiye'de değil, dünyada ün kazanmış çok önemli bir isimdi.

     

  • 3 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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    İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antalojisi" onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı.

     

  • 4 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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    1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" unvanını kazandı.

     

  • 5 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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    Aynı yıl ASMP'ye (Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi.

     

  • 6 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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    1970'de "Türkei" adında fotoğraf albümü Almanya'da yayımlandı. 

     

  • 7 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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    Bu arada bütün dünyayı gezerek röportajlar yaptı. İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile röportajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti.

     

     

  • 8 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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    Picasso'nun 90. yaş günü için yayımlanan "Picasso Metamorphose et unite" adlı kitap için Picasso'nun foto-röportajını yaptı. 

     

  • 9 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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    Ara Güler pek çok ülkeyi gördü, onlarca ünlü isimle röportaj yaptı, yüzlerce fotoğraf çekti. Ancak onun için İstanbul'un yeri ayrıydı. Aşık olduğu İstanbul'un arka sokaklarını, günlük yaşamını çekmeyi severdi. 

  • 10 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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    İşte usta sanatçı Ara Güler'in objektifinden renkli İstanbul fotoğrafları...

  • 11 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    11 | 50
  • 12 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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  • 13 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    13 | 50
  • 14 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    14 | 50
  • 15 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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  • 16 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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  • 17 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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  • 18 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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  • 19 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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  • 20 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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  • 21 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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  • 22 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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  • 23 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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  • 24 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    24 | 50
  • 25 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    25 | 50
  • 26 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    26 | 50
  • 27 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    27 | 50
  • 28 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    28 | 50
  • 29 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    29 | 50
  • 30 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    30 | 50
  • 31 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    31 | 50
  • 32 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    32 | 50
  • 33 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    33 | 50
  • 34 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    34 | 50
  • 35 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    35 | 50
  • 36 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    36 | 50
  • 37 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    37 | 50
  • 38 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    38 | 50
  • 39 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    39 | 50
  • 40 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    40 | 50
  • 41 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    41 | 50
  • 42 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    42 | 50
  • 43 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    43 | 50
  • 44 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    44 | 50
  • 45 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    45 | 50
  • 46 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    46 | 50
  • 47 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    47 | 50
  • 48 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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  • 49 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
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  • 50 Ara Güler'den eski İstanbul fotoğrafları
    50 | 50

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