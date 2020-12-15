Ara Güler sanal sergide

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Ara Güler'in fotoğrafları 16 Aralık'ta çevrim içi olarak açılacak 'Ara Güler Universal Sanal Sergisi'nde yer alacak, Güler'in en ikonik 180 fotoğrafından oluşan seçkide ayrıca Pablo Picasso gibi ünlülerle deneyimlerini anlattığı özel bir röportaj da yer alacak. Sergi, 17 Şubat 2021'ye kadar visioncy.org/current-project/ara-guler-universal/ adresinden ziyaret edilebilecek.