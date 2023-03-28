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MEB duyurdu: Ara tatil ne zaman ve Ramazan'da okullar tatil mi?

Nisan ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci tarafından ikinci ara tatil tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı. MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre ilk ara tatili Kasım ayında yapan öğrenciler ikinci ara tatili ise Nisan ayında yapacak. İşte, 2023 Nisan ara tatili tarihi ile "Ramazan'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı...

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  • ARA TATİL ne zaman 2023? MEB takvimi ile nisan ara tatil ne zaman başlıyor, Ramazan ayında okullar tatil mi?

    Nisan ara tatili tarihleri yeniden öğrenciler tarafından gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca öğrenci ikinci ara tatile ilişkin araştırmalar yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve Ramazan'da okullar tatil mi? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • ARA TATİL ne zaman 2023? MEB takvimi ile nisan ara tatil ne zaman başlıyor, Ramazan ayında okullar tatil mi?

    İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. 
  • ARA TATİL ne zaman 2023? MEB takvimi ile nisan ara tatil ne zaman başlıyor, Ramazan ayında okullar tatil mi?

    RAMAZAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 

    İkinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
  • ARA TATİL ne zaman 2023? MEB takvimi ile nisan ara tatil ne zaman başlıyor, Ramazan ayında okullar tatil mi?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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