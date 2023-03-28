Nisan ara tatili tarihleri yeniden öğrenciler tarafından gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca öğrenci ikinci ara tatile ilişkin araştırmalar yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve Ramazan'da okullar tatil mi? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...