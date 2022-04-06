Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15 ile 19 Kasım günleri arasında gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre ikinci dönem ara tatili Nisan ayına denk geliyor. Nisan ayının gelişiyle birlikte ikinci ara tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi gören yaklaşık 18 milyon öğrencinin gündemine geldi. İşte, 2022 Nisan ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi…