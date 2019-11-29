Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemDiyarbakır'da araba kullanırken dili boğazına kaçmıştı! O anları anlattı - Haberler

Araba kullanırken dili boğazına kaçan vatandaş, polisin yardımıyla kurtuldu

Diyarbakır'da hareket halindeki aracında dili boğazına kaçan, durumu fark eden trafik polislerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şeyhmus Bağran (35),yaşadıklarını anlattı. Polislere teşekkür eden Bağran, olay sırasında trafik ve sağlık ekiplerinin yakınında olmasının büyük bir şans olduğunu söyledi

diyarbakır
DHA

Olay, 26 Kasım sabahı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Ofis kavşağında meydana geldi. İşe gitmek için aracıyla evden çıkan evli ve 2 çocuk babası Şeyhmus Bağran, trafikte fenalaştı. Dili boğazına kaçınca kendinden geçen Bağran'ın durumunu kavşakta görevli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri fark etti.

Kapıyı açıp, el frenini çeken polisler, Bağran'ı araçtan çıkardı. İlk yardım tedavisiyle Bağran'ın nefes yolunu açan polis ekibi, hemen yakındaki sağlık ocağında görevli sağlık personeline haber verdi. Bağran, ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneden taburcu olan Bağran evinde dinlenirken, ailesi, evin tek erkek çocuğu Bağran'ı kurtaran polislere teşekkür etti.

"BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ"

Işıklarda beklerken sırtında sıcaklık hissettiğini belirten Şeyhmus Bağran:

"Ben acaba arabada bir yangın mı çıktı ya da oturduğum koltukta bir yangın mı çıkıyor diye telaşlanırken arka koltuğa doğru döndüm, sonra önüme baktım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. O esnada fenalık geçirmişim, araba boştayken seyir halinde gidiyor. Sağ olsun trafikteki memur arkadaşlar olayı görür görmez hemen arabaya doğru koşuyorlar. Hemen el frenini çekip, beni arabadan dışarı çıkarıyorlar. O esnada kalp krizi geçirdiğimi düşünmüşler. Sonra bakıyorlar ki nefes alamıyorum, elim de boğazımda, dilim boğazıma kaçmış bir şekilde fark ediyorlar. Sonra dilimi boğazımdan çıkarıyorlar. Öyle olunca hemen nefes alıyorum ve kusuyorum. Sonra beni hastaneye götürüyorlar. Gözümü açtığımda hiç kimseyi hatırlamıyordum. Bilincim yerinde değildi. Aradan zaman geçtikten sonra bilincim yerine geldi. Allah razı olsun o polislerden, tabi ilk önce Allah'ın sayesinde şu an hayattayım. Hüseyin Ağabey, Mustafa Ağabey ve Osman Ağabey'den Allah razı olsun. Onlar beni hayata tutundurdu. Allah bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu

"OLAYIN ORADA OLMASI BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSTI"

Olayın orada olmasının kendisi için büyük bir şans olduğuna dikkat çeken Bağran, "Çünkü ben orada hakikaten çok kötü oldum. O olayın orada olması benim için büyük bir şanstır. Ben uzun yola da gidebilirdim. Tabi orada o Allah'ın verdiği şans mıydı diyelim, başka türlü olmuş olsa ben bugün belki hayatta olmayabilirdim. Bu sayede çok yeni dostlar edindim. Sağ olsunlar tanıyanlar tanımayanlar hepsi arayıp sordular. Özellikle polis teşkilatından arkadaşlar hepsi aradılar. Trafik şubeden aradılar. Sosyal medyadan bakıyorum, yorumlar yapanlar var" diye konuştu.

Tek oğlu Şeyhmus Bağran'ı kurtaran polis ekiplerine teşekkür eden Hamit Bağran ise, "Oğlumuz böyle bir kazayı can sağlığıyla atlattı. O polislere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan" ifadelerini kullandı.

Bağran'ın annesi Kadriye Bağran da "Allah onları da çoluk çocuklarının başından ayırmasın inşallah. Çok teşekkür ediyorum onlara. Sağ olsunlar var olsunlar. Onlar bizim kurtarıcımızdırlar. Oğlumu kurtardılar, Allah onları bütün kaza belalardan korusun. Allah hiç kimseye böyle bir acı göstermesin" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir Cuma namazı saat kaçta? 29 Kasım İzmir Cuma saati
GÜNDEMİzmir Cuma namazı saati
Tartıştığı kapıcı silahla vurdu - Haberler
GÜNDEMKapıcıyı böyle vurdu
Son dakika... İbrahim Kalın Deutsche Welle'de Sebastian'a konuştu
GÜNDEMİbrahim Kalın Deutsche Welle'e konuştu
Son dakika! Ceren Damar davası başladı! Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu! - Haberler
GÜNDEMKatili için istenen ceza!
E-okul öğrenci giriş sayfası 2019! E okul veli bilgilendirme sistemi açılış sayfası! Velilere uyarı geldi
GÜNDEME-okul öğrenci giriş sayfası 2019!
Son dakika... İş yerinin parasını kaçırdı! 250 bin TL'lik kapkaç! - Haberler
GÜNDEM250 bin TL'lik kapkaç kameraya yansıdı!
Ankara Cuma namazı saat kaçta? 29 Kasım Diyanet Ankara Cuma namaz vakti
GÜNDEM29 Kasım Ankara Cuma namazı saat kaçta?
Son dakika... Zap'ta PKKlı 2 terörist etkisiz hale getirildi! - Haberler
GÜNDEMK.Irak'ta PKK'lı 2 terörist öldürüldü!
KYK bursları ne zaman yatacak? TC kimlik numarası sırasına göre! 2019 KYK burs ödeme tarihleri
GÜNDEMKYK bursu ne zaman yatacak? 2019-2020
Cuma saati 29 Kasım 2019 - Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati! İstanbul Cuma namazı vakti
GÜNDEM29 Kasım İstanbul Cuma saati kaçta?
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X