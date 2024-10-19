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        Antalyaspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Antalyaspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 8 puanı bulunuyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.10.2024 - 17:53 Güncelleme: 19.10.2024 - 19:01
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        STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadı

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi

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        Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

        Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı.

        DEPLASMAN REKORU İÇİN SAHADA

        Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak.

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        Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda.

        Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.

        57. RANDEVU

        Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya geliyor.

        İki takım arasında geride kalan 56 maçta sarı-kırmızılılar 35, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

        Galatasaray'ın 108 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

        SON 16 MAÇTA KAYBETMEDİ

        Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 16 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

        Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

        Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 34 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 16 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

        EKSİKLER

        Galatasaray'da Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Yusuf Demir Antalyaspor maçının kadrosunda yer almıyor.

        Sarı-kırmızılı ekibin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı

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