1 Ocak'ta işçi işveren arasındaki anlaşmazlıklarda dava açmadan önce zorunlu hale gelen arabuluculukla ilgili tartışmalar bitmiyor. HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz İplik İş Genel Başkanı Murat İnanç, bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıda, arabuluculuk uygulamasının, sendika üyesi olmayan işçiler açısından çok büyük tehlike haline geldiğini belirtti. İnanç, artık işçilerin, işverenlerden alacakları için arabulucuya gitmeden dava açamadığını hatırlattı.İnanç, işçiler arabulucuya gittiğinde işverenin, işçinin 10 bin liralık alacağı için 8 bin lira teklif ettiğini, "Dava açarsan 3-4 yılda alamazsın, al şu 8 bin lirayı, git" dediğini, arabulucunun ise işçinin alacağı apaçık ortada olmasına rağmen hiçbir itirazda bulunmadan uzlaşma raporu düzenlediğini söyledi. İnanç, "Arabuluculuk sistemi çalışanlara, çalışma hayatına zarar veriyor, çalışanların ücret kaybına neden oluyor" dedi.İnanç, sendikalı iş yerlerindeki işçiler için hukuk desteği verdiklerini, bu nedenle örgütlü iş yerlerinde çalışanların mağdur olmadığını kaydetti. İnanç, arabuluculuk sistemine ilişkin itirazlarını daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Binali Yıldırım ve eski Çalışma Bakanı Jülide Eroğlu'na mektupla bildirmişti.



ARABULUCUYA GİTMEDEN DAVA AÇILAMIYOR



1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren zorunlu arabuluculuk uygulamasına göre, iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında, arabulucuya başvurulması "dava şartı" haline geldi. Arabulucuya gitmeden dava açılamıyor. Arabulucuda anlaşma zorunluluğu bulunmuyor. İşçi ya da işveren anlaşmayı kabul etmezse dava açabiliyor.

Arabulucu huzurunda anlaşma sağlanıp tutanak tutulduktan sonra, anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamıyor.

İşten atılan işçiler işe iade için 30 gün içinde arabulucuya başvurmak zorunda. Anlaşma sağlanamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesine işe iade davası açılması gerekiyor.

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