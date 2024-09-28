Araç askıda kaldı: Jandarma ve işçilerden engelli birey için kurtarma operasyonu

Mersin’in Erdemli ilçesinde freni tutmayan hafif ticari araç şarampole yuvarlanmak üzereyken askıda kaldı. Araçta mahsur kalan engelli birey jandarma ve mermer ocağı işçilerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Sorgun Mahallesi’nde bir mermer ocağı yolunda yaşandı. Alınan bilgiye göre Zeynep A. yönetimindeki hafif ticari araç freni tutmayınca yokuş aşağı geriye doğru kaçtı. Yoldan çıkan araç 3 yolun kesiştiği kayalıkta şarampole devrilmeden askıda kaldı.

Sürücü kendi imkanıyla dışarı çıkarken engelli eşi ise mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine yakın olan Güzeloluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.