Araç içinde yanmış erkek cesedi bulundu! İstanbul'da, ara sokakta park halindeki bir otomobilin içinde kısmen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın içinde kısmen bazı uzuvları yanmış halde duran erkek cesedini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridi ile kontrol altına alırken, olayla ilgilide detaylı inceleme başlattı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 22.04.2024 - 09:45 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:45 facebook

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