Araç içinde yanmış erkek cesedi bulundu!
İstanbul'da, ara sokakta park halindeki bir otomobilin içinde kısmen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın içinde kısmen bazı uzuvları yanmış halde duran erkek cesedini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridi ile kontrol altına alırken, olayla ilgilide detaylı inceleme başlattı
İstanbul'da olay, Pendik İlçesi, Fatih Mahallesi saat 23.00'te yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin Tatlı aracını ara sokakta park etti.
TİNERİ DÖKÜP KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ
İHA'da yer alan habere göre çalıştığı tersaneden yanına aldığı tineri önce içip, ardında da aracın içine dökerek kendi kendini ateşe verdi.
ARACININ İÇİNDE CAN VERDİ
Yaşanılan olayda Sebahattin Tatlı aracın içinde yanarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan tiner kokusunun geldiği fark edildi.
ADLİ TIPA KALDIRILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın içinde kısmen bazı uzuvları yanmış halde duran erkek cesedini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridi ile kontrol altına alırken, olayla ilgilide detaylı inceleme başlattı.