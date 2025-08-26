Habertürk
Habertürk
        Araç sahipleri dikkat: Benzine zam bekleniyor! Benzine zam ne zaman gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 26 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Benzine zam bekleniyor! Benzine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak?

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine zam bekleniyor. Peki, benzine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 26 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Giriş: 26.08.2025 - 08:58 Güncelleme: 26.08.2025 - 08:59
        Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sürekli olarak değişiyor. Bu sebeple güncel otogaz, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıt ürünlerinden benzine zam bekleniyor. Peki, benzine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 26 Ağustos 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları…

        BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yüzde 0,44 düşüşle 68,50 dolardan işlem görüyor.

        Petroldeki düşüşe rağmen döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor.

        Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, 27 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam bekleniyor.

        Benzinin litre fiyatında ortalama 1 lira 22 kuruş artış yaşanacağı öngörülüyor.

        LPG VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        LPG ve motorin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 51.63 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

        LPG litre fiyatı: 26.51 TL

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 51.48 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

        LPG litre fiyatı: 25.88 TL

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52.41 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

        LPG litre fiyatı: 26.40 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

        LPG litre fiyatı: 24.94 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

