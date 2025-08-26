Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sürekli olarak değişiyor. Bu sebeple güncel otogaz, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıt ürünlerinden benzine zam geldi. Peki, benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 27 Ağustos 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları…