Güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Dolar/TL kurundaki düşüşün ardından yeni zam ve indirim haberleri ile sürekli değişen benzin fiyatları araştırılıyor. Araç sahipleri 19 Temmuz'da yapılan 96 kuruşluk benzin indirimi sonrasında motorin fiyatlarına indirim yapılmasını bekliyor. Peki, "Akaryakıt fiyatlarına benzin, LPG ve motorine indirim, zam gelecek mi?" İşte 24 Temmuz Pazar güncel İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...