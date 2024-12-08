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        Haberler Gündem 3. Sayfa Araç tavanını ikiye böldü: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da TIR’ın fırlayan tekeri, karşı yöndeki otomobilin üzerine düştü: 1 ölü

        Diyarbakır Sur'da seyir halindeki TIR'dan fırlayan lastiğin karşı yöndeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu yolcu Erhan Tatar (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:48 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:48
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        Araç tavanını ikiye böldü: 1 ölü
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        Diyarbakır’da, TIR’ın fırlayan tekeri karşı yöndeki otomobilin üzerine düştü. Kazada, Erhan Tatar (30), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolu Alabal mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR’ın fırlayan tekeri, karşı yöne geçip İstanbul’dan Van’a giden B.T. idaresindeki otomobilin tavanına düştü. Kazada ön yolcu koltuğunda oturan Erhan Tatar, ağır yaralandı.

        TIR şoförü uzaklaşırken, ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Tatar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erhan Tatar’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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