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        Aracına zorla bindi, bıçakla tehdit edip gasp etti

        Ankara'nın Sincan ilçesinde aracına zorla bindiği kadını bıçakla tehdit ederek istediği adrese götürten, ardından bir miktar para ile boynundaki kolyesini aldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem başlatılan şüphelinin, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 02:42 Güncelleme:
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        Aracına zorla bindi, bıçakla tehdit edip gasp etti

        Ankara’nın Sincan ilçesinde aracına bindiği kadını bıçak tehdidiyle zorla istediği adrese götürdükten sonra bir miktar para ile boynundaki kolyesini alan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Ş.Ö. (28) isimli kadın, arabasında iş arkadaşını beklerken, M.Ç. (32) isimli kişi zorla aracına bindi. Kadına üzerinde bıçak olduğunu belirterek tehdit eden M.Ç., kendisini Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankapark’ın otoparkına götürmesini istedi. Korku ve panik yaşayan Ş.Ö., şüphelinin istediğini yerine getirdi.

        BİR MİKTAR PARA VE ZİYNET EŞYASINI ALDI

        Şüpheli kişi, araçtan inerken Ş.Ö.’nün üzerinde bulunan bir miktar parayı ve kolyeyi aldıktan sonra araçtan indi. Ş.Ö.’nün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtların şüphelinin kimliğini ve gittiği güzergahı belirleyen polis, kısa sürede M.Ç.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden tehdit, ısrarlı takip ve kişilerin huzurunu bozmak gibi 5 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem yapılan M.Ç.’nin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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