Araçların motoruna gizlenmiş halde bulundu! 0:00 / 0:00

İHA

Kastamonu Emniyeti Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, bir araçla reçeteye tabi uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda aracın motor aksamına gizlenmiş 2 bin 142 adet reçeteye tabi hap ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 790 TL para ele geçirdi.

Operasyonlar neticesinde polis ekiplerince 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.