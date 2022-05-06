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Haberler Gündem 3. Sayfa Araçların motorundan reçeteye tabi hap çıktı
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Araçların motoruna reçeteye tabi hap zulalayan şahıslar polisten kaçamadı: 3 tutuklama

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekipleri, aracın motor aksamına zulalanmış reçeteye tabi 2 bin 142 adet hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Araçların motorundan reçeteye tabi hap çıktı
Araçların motoruna gizlenmiş halde bulundu!
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İHA

Kastamonu Emniyeti Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, bir araçla reçeteye tabi uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda aracın motor aksamına gizlenmiş 2 bin 142 adet reçeteye tabi hap ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 790 TL para ele geçirdi.

Operasyonlar neticesinde polis ekiplerince 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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