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Bir gecede kimliksiz, isimsiz, evsiz kalan Akay Talan, günümüzde Kara ismiyle, bizden çalanlardan çalarak hiçbir çocuğun kendisiyle aynı kaderi yaşamaması için ant içmiştir. Kara, o gecenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hayatının soygununa başlarken, Zeynep bu gerçekle yüzleşebilecek midir? İkili birbirlerine çekildikçe, o gece aydınlanacaktır ama kazanan kim olacaktır? Aşk mı? Gerçekler mi?