Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı

AA

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 632'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte yeni bir ölüm gerçekleşmediği, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20 olduğu aktarıldı.

- Libya

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, 17 kişiye koronavirüs teşhisi için test yapıldığı ve pozitif 1 vakayla birlikte ülkede toplam vaka sayısının 25'e çıktığı belirtildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir ise düzenlediği basın toplantısında, 2 kişinin daha enfekte olduğunu ve toplam vaka sayısının 391'e yükseldiğini kaydetti.

Yeni can kaybının olmadığını ifade eden Cabir, 215 kişinin de iyileştiğini aktardı.