Trump'ın Putin ile görüşmesi Avrupa ve Ukrayna'yı alarma geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi Kiev'i ve Avrupalı ortaklarını derinden sarsarak Ukrayna'nın hem kendi geleceğini hem de kıtanın geri kalanının güvenliğini belirleyecek barış görüşmelerinden dışlanabileceğine dair uzun süredir devam eden korkuları tetikledi.

Putin'le görüşen ve ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'yi telefonla arayarak görüşmeden haberdar eden Trump, Rus mevkidaşıyla yakında Suudi Arabistan'da Ukrayna lideri olmadan bir araya gelmeye çalışacaklarını söyledi.

Avrupa ne olacak?

Avrupa'dan hiç söz edilmeyen Trump-Putin telefon görüşmesinin duyurulması ve iki liderin bir araya gelecek olması, Avrupalı liderlerin Trump'ın Rusya ile doğrudan görüşmesi halinde savunma çıkarlarının bir kenara bırakılacağı yönündeki korkularını da artırıyor.

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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov görüşmenin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir görüşmede Avrupa'nın rolünü tartışmak için 'erken' olduğunu söyledi.

Zelensky uzun süredir savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin Ukrayna'yı da kapsaması gerektiği konusunda ısrar ederken Avrupalı liderler de tavizsiz bir şekilde bunu istiyor.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna'ya NATO üyeliği ya da eşdeğer güvenlik garantileri verilmesi için de bastırıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi olmadığını, NATO üyeliğinin masada olmaması gerektiğini ve Ukrayna'daki ABD askerlerinin herhangi bir güvenlik garantisinin parçası olmayacağını söyledi.

"Ukrayna'nın eli masada zayıflıyor"

Ukrayna ve Avrupa tarafında bu tür açıklamalar, Rusya'nın nelerden vazgeçmek zorunda kalacağını açıklığa kavuşturmadan Ukrayna'nın nelerden vazgeçmesinin beklendiğini kamuoyuna açıklayarak, daha görüşmeler başlamadan Ukrayna'nın pazarlık masasındaki duruşunu zayıflattığı şeklinde değerlendirildi.

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Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefinin Demokratlar zamanında da uzak bir ihtimal olduğu bilinirken, Avrupalılar da Ukrayna'nın muhtemelen toprak tavizleri vermesi gerektiğini -kamuoyuna açıklamasalar da- kabul ediyor.

Ancak Avrupalı yetkililerin Trump-Putin görüşmesine ve bu görüşmenin zamanlamasının Hegseth'in Ukrayna'nın verebileceği tavizlerini açıklamasına ilişkin açık mesajlarının hemen ardından gelmesine hazırlıksız yakalandı.

Zelensky, Ukrayna'nın bir kenara itildiği yönündeki endişeleri gidermek için Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından bir paylaşım yaparak, Trump ile yaptığı görüşmenin 'iyi', 'ayrıntılı' ve 'uzun' olduğunu yazdı: "Başkan Trump'a ortak fırsatlarımıza ve birlikte gerçek barışı nasıl sağlayabileceğimize gösterdiği samimi ilgi için minnettarım. Diplomatik, askeri, ekonomik pek çok nüansı ele aldık ve Başkan Trump, Putin'in kendisine söyledikleri hakkında beni bilgilendirdi. Amerika'nın gücünün - bizimle birlikte, tüm ortaklarla birlikte - Rusya ve Putin'i barışa zorlamak için yeterli olduğuna inanıyoruz." REKLAM "ABD'den gelen en büyük hayal kırıklığı" Ancak bazı Ukraynalılar telefon görüşmesinin içeriğinden dehşete düşerken, bir askeri yetkili ABD'yi güvenilmez bir ortak olarak tanımladı ve telefon görüşmesinin "ABD'nin eylemlerinden kaynaklanan en büyük hayal kırıklığı" olduğunu söyledi. Kamuoyu önünde konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemeyen subay, "Siyasetçileriniz saygınlıklarını yitirdi. Ukrayna'nın Afganistan'dan sonra ihanete uğraması, Amerika'nın dünyadaki algısı açısından feci sonuçlar doğuracaktır." açıklamasını yaptı. Görüşülen diğer bazı diplomatlar gibi hassas bir konuyu özgürce tartışabilmek için adının açıklanmasını istemeyen Batılı bir diplomat, Ukraynalıların kaçınmaya çalıştıkları şeyin gerçekleşmeye başladığının aşikar olduğunu söyledi. Avrupa, ne Ukrayna ne de Avrupalılar olmadan müzakere yapılmaması gerektiği konusunda ısrarcı. Almanya Dışişleri Bakanı da bu sürpriz görüşme karşısında şaşırdığını belirterek, "Trump yönetimi bu şekilde işliyor. Diğerleri dış politikayı böyle yapmıyor ama artık gerçek bu. Herhangi bir müzakere, Ukraynalıların başının üzerinden geçmemeli. Bu Avrupa barışı ile ilgili. Bu yüzden biz Avrupalılar da işin içinde olmalıyız" dedi. REKLAM Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu, "Zayıflık yoluyla barışın" bölgede "dramatik" güvenlik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu. Görüşme öncesinde ve sonrasında yapılan açıklamalarda Putin, çatışmanın "kökleriyle" ilgilenilmesi gerektiğinden bahsetti. Avrupalı yetkililer Putin'in kıtanın güvenlik sistemini yeniden müzakere etmek istediğine inanıyor.