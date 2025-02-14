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        Haberler Gündem 3. Sayfa 9 yaşındaki kızı vahşice katledip arkadaşını öldürdü! Atilla Cücü'nün cezası belli oldu | Son dakika haberleri

        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!

        Adana'da, 26 yıl önce 9 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdükten sonra kanalizasyon çukuruna attığı iddiası ile müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve şartlı tahliye edilmesinin ardından otogarda birlikte kaldığı arkadaşını öldürdükten sonra battaniyeye sarıp kanala attığı öne sürülen 65 yaşındaki Atilla Cücü müebbet hapis cezasına mahkum edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:22 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:23
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        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
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        Adana Otogarı'nda, temizlik ve ayak işlerine bakan Atilla Cücü (65), 1998 yılında komşusunun kızı Tuğçe Omita'yı (9) sigara alma bahanesiyle evine çağırıp tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü, cesedini battaniyeye sarıp kanalizasyon çukuruna attı.

        ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

        İHA'daki habere göre olay sonrası yakalanıp tutuklanan Cücü, yargılandığı Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2000 yılında 6 ayı geceli gündüzlü hücrede olmak üzere ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

        TAHLİYE OLDU ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

        Küçük kızı vahşice öldürdükten sonra verilen hapis cezasını çekip şartlı tahliye olan Cücü, bu sefer de birlikte kaldığı arkadaşını öldürdü. Otogarda muavinlik ve değnekçilik yapan Murat Arlı 16 Aralık 2024'te kayboldu. Arlı'nın kaybolmasından 3 ay sonra kendisinden haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

        BATTANİYEYE SARIP KANALA ATTI

        10 Mart'ta Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki sahilde battaniyeye sarılı erkek cesedi bulunması üzerine cesedin Arlı'ya ait olabileceği değerlendirildi. Ancak cesedin uzun süredir suda kalmasından dolayı deforme olması sebebiyle ekipler, kimlik tespiti yapamadı. Arlı'nın oğlundan DNA örneği alarak karşılaştırma yapılması üzerine cesedin Arlı'ya ait olduğu tespit edilerek, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        MAKTULÜN TELEFONU OĞLUNDA ÇIKTI

        Ekipler, 4 aylık fiziki ve teknik takip sonrası Arlı'nın cep telefonunun Kars'ta kullanıldığını tespit etti. Arlı'nın cep telefonunun otogarda birlikte kaldığı Atilla Cücü'nün oğlu Kemal tarafından kullanıldığını, cep telefonunun da Atilla Cücü tarafından kargoyla Kars'a gönderildiği belirlendi.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Yakalanıp tutuklanan Atilla Cücü hakkında 'kasten öldürme' suçundan Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Atilla Cücü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        "CEZAMI ÇEKTİM KOŞULLU SALIVERİLDİM"

        Sanık avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme hakimi, katil zanlısı Cücü'ye 1998 yılında işlediği cinayeti sordu. Cücü, daha önce hapis cezası aldığını kabul ederek, "Ben o olayı gerçekleştirmedim. O nedenden ceza aldığım doğrudur. Cezamı çektim ve koşullu salıverildim" dedi.

        "BİLEREK ÖLDÜRMEDİM KAZAYDI"

        Son sözü sorulan sanık Cücü, olay nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi. Cücü, "Yüce Rabbim şahidimdir. O zamanı belirler, insanlar vesile olur. Ben arkadaşımı bilerek öldürmedim. Kendisini itekledim ve düştü. Sadece bir kazaydı. Benim bu olayda bir suçum yoktur. Çok pişmanım" diye konuştu.

        MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Cücü'nün 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talebini tekrar etti. Mahkeme heyeti, sanık Atilla Cücü'yü 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamına karar verdi.

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        #Atilla Cücü
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