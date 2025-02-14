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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da feci kaza! Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!

        İstanbul Beşiktaş'ta, yaya geçidinde, sağa dönüş yapan hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Suzan Tuna Kahveci'ye çarptı. Kazada hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:55
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        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
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        İstanbul'da korkunç kaza, saat 11.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi.

        HAFRİYAT KAMYONU EZDİ

        Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Suzan Tuna Kahveci (80), hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı.

        YAŞLI KADIN HAYATA VEDA ETTİ

        DHA ve İHA'daki habere göre olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahveci'nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Gözaltına alınan kamyon şoförü Ekrem A.'nın (71) ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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