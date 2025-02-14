İstanbul'da korkunç kaza, saat 11.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi.

YAŞLI KADIN HAYATA VEDA ETTİ

DHA ve İHA'daki habere göre olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahveci'nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.