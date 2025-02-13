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        Haberler Yaşam 'Arapgir balıklı pilavı'na coğrafi işaret

        'Arapgir balıklı pilavı'na coğrafi işaret

        Malatya'nın yöresel lezzetlerinden 'Arapgir balıklı pilavı' coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:43 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:43
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        'Arapgir balıklı pilavı'na coğrafi işaret
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        Malatya'nın yöresel lezzetlerinden 'Arapgir balıklı pilavı'na Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu, belediyenin başvurusunu yaptığı 'Arapgir balıklı pilavı'nı coğrafi işaret belgesiyle tescilledi.

        Arapgir balıklı pilavı, sazan balığı veya alabalığın tereyağında kavrulmuş kuru soğan, domates, biber ve domates salçasının içine baharat ve pilavlık bulgurun ilave edilmesiyle elde edilen harçla doldurulup pişirilmesiyle hazırlanıyor.

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        #Arapgir balıklı pilavı
        #Malatya
        #Arapgir
        #coğrafi işaret
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