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Araştırma: Bağırsak bakterileri, çocuklarda muhtemel obezite sorunu hakkında bilgi veriyor

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre bağırsak bakterileri, çocukların ileride fazla kilolu olup olmayacağını gösterebiliyor

Araştırma: Bağırsak bakterileri, çocuklarda muhtemel obezite sorunu hakkında bilgi veriyor
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The Guardian gazetesinin haberine göre, Paris Sorbonne Üniversitesinden Gael Toubon öncülüğünde yapılan bir araştırma, çocukların ilerleyen yaşlarda fazla kilolu olup olmayacağının bağırsak bakterileri sayesinde tahmin edilebileceğini gösterdi.

Fransa'da doğan 18 bin çocuğu takip eden bir çalışmanın parçası olarak 512 çocuğun verilerini inceleyen Toubon'un ulaştığı sonuçlar, Avrupa Obezite Kongresi'ne (ECO) sunuldu.

Araştırmada yaşları 2 ila 5 olan katılımcıların vücut kitle endeksleri incelendi. 3,5 yaşında dışkı örnekleri alınan çocukların 5 yaşına geldiklerinde sahip oldukları vücut kitle endeksi ile obeziteyle doğrudan ilişkili iki tür bağırsak bakterisinin (Firmicutes ve Bacteroides) oranı arasında pozitif bir ilişki bulundu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, bir bireyde ne kadar çok Bacteroides varsa, obez olma ihtimalinin o kadar düşük olduğu ortaya çıktı.

Araştırma hakkında açıklamalarda bulunan Toubon, "Bu bağırsak bakterilerinin kiloyu etkilemesinin sebebi, vücudun yağ emilimini düzenlemeleridir" dedi.

Toubon, sahip olduğu Firmicutes miktarı, Bacteroides miktarına oranla daha yüksek olan çocukların kilo alma ihtimalinin daha fazla olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Bu bulgular, bağırsak florasında (mikrobiyata) sadece hangi bakterilerin yer aldığını değil, aynı zamanda bu bakterilerin ne yaptıklarını da göstermektedir. Bağırsak florası, çocuklukta ve ilerleyen yaşlarda kilo alımını etkileyebilen, önemli bir erken yaşam faktörü olarak ortaya çıkmaktadır. Bulgularımız, farklı bakteri gruplarındaki dengesizliğin, obezitenin gelişiminde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır."

Toubon, bireyde obeziteye elverişli bir bağırsak florasına geçişin ne zaman gerçekleşebildiğini ve muhtemel müdahalelerde doğru zamanlamayı daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

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