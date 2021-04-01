Taburcu edilen Covid-19 hastalarıyla ilgili korkutan haber!

Irish Examiner sitesinin haberine göre, Leicester Üniversitesinden bilim insanları, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan ve 31 Ağustos 2020'den önce taburcu edilen 48 bin hastanın verilerini inceledi.
Araştırma kapsamında, taburcu edilen Covid-19 hastalarında yeniden hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının yanı sıra solunum, kalp-damar, metabolizma, böbrek ve karaciğer hastalığı görülme olasılığı değerlendirildi.
HASTALARIN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ YENİDEN HASTANEYE YATIRILDI
Ortalama 140 gün boyunca takip edilen hastaların yaklaşık üçte biri tekrar hastaneye yatırılırken, 5 bin 875'inin bu süre zarfında yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Araştırmacılar, Covid-19 hastalarında, genel nüfusa göre çoklu organ yetmezliği, solunum sıkıntısı, diyabet ve kalp ve damar hastalıkları oranlarının önemli ölçüde arttığına da işaret etti.
Araştırmanın ayrıntıları "The British Medical Journal" (BMJ) dergisinde yayımlandı.
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