Araştırmaya göre, gece dış mekan ışıklarına maruz kalmak Alzheimer riskini artırabilir

ABD'deki Rush Üniversitesinden araştırmacılar, ülke genelinde 48 eyalette, yapay ışık kaynaklarından yol aydınlatmaları ve ışıklı tabelalar gibi ışık kirliliği oluşturan etkenleri inceledi.

İnceleme sonucunda, Alzheimer vakalarının geceleri yapay ışığın daha fazla bulunduğu bölgelerde daha yaygın olduğu sonucuna ulaşan araştırmacılar, yapay ışığın vücudun biyolojik saatini ve uyku düzenini bozarak bilişsel gerilemeye yol açabileceğini tespit etti.

Araştırmacılar, dış mekanlarda maruz kalınan yapay ışığın 65 yaş altındakiler için Alzheimer'a yakalanma riskini alkol kullanımı, kronik böbrek hastalığı ve obezite gibi diğer etkenlere oranla daha fazla artırdığını belirledi.