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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler, 4. golünü attı - Futbol Haberleri

        Arda Güler, 4. golünü attı

        Milli futbolcu Arda Güler, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 4. golünü attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 22:20 Güncelleme: 23.03.2025 - 22:20
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        Arda Güler, 4. golünü attı!
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        UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların ikinci golünü genç futbolcu Arda Güler kaydetti.

        Müsabakanın 39. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topu Arda bekletmeden tek vuruşla ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

        20 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 4. gol sevincini yaşadı.

        Karşılaşmaya 11'de başlayan Arda Güler, 64. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

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