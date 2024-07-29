Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış - Magazin haberleri

        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in, 2013'te gösterime giren 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' filminde oynadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan ve burada dikkatleri üzerine çekerek Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler'in, 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' filminde rol aldığı öğrenildi.

        Geçtiğimiz yıl, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı 'Behzat Ç.' karakterinden takım arkadaşlarıyla birlikte nasihat dinlediği görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #arda güler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti
        Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Rota Gabriel Sara!
        Rota Gabriel Sara!
        "Artan deniz suyu sıcaklığı müsilajı tetikleyecek!"
        "Artan deniz suyu sıcaklığı müsilajı tetikleyecek!"
        Musk, Harris'in 'oynanmış' seçim reklamını paylaştı
        Musk, Harris'in 'oynanmış' seçim reklamını paylaştı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı