Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in, 2013'te gösterime giren 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' filminde oynadığı ortaya çıktı
Giriş: 29.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:15
Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan ve burada dikkatleri üzerine çekerek Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler'in, 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' filminde rol aldığı öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı 'Behzat Ç.' karakterinden takım arkadaşlarıyla birlikte nasihat dinlediği görülüyor.
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