Arda Güler'den Szoboszlai'yi 'sus' işareti!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Arda Güler'in Dominik Szoboszlai'ye yaptığı 'sus' işareti gündem oldu.

Arda Güler, ilk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası Macaristan'ın yıldız futbolcusu Dominik Szoboszlai ile tartışma yaşadı.

Daha sonra 39. dakikada muhteşem bir gol atarak skoru 2-0'a getiren Arda, attığı golün ardından Szoboszlai'ye, eliyle "sus" işareti yaptı.