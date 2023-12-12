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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Arda Kardeşler, Slovan Bratislava-Olimpija Ljubljana maçını yönetecek - Futbol Haberleri

        Arda Kardeşler, Slovan Bratislava-Olimpija Ljubljana maçını yönetecek

        FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda 14 Aralık Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:55 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:55
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        UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda 14 Aralık Perşembe günü Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana takımları arasında oynanacak müsabakada FİFA kokartlı Türk Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Müsabaka Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadı'nda oynanacak.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Koray Gençerler VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görevlendirildi.

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