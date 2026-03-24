Ardahan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Ardahan'ın Posof ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti
Giriş: 24.03.2026 - 11:54
Ardahan'ın Posof ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Söğütlükaya köyü sınırlarında 59 yaşındaki Emirhan Dedeoğlu'nun kullandığı traktör devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Dedeoğlu yaşamını yitirdi.Olay yeri incelemesi sonrası Dedeoğlu'nun cenazesi Posof Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
