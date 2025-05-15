Ardahan'da ahır çöktü; 3 inek öldü

Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyünde sağanak ve kar yağışı nedeniyle Nurettin Ateş'e ait ahırın çatısı çöktü. Ahırdaki 19 inek mahsur kaldı. Köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 19 inekten 16'sı kurtarılırken, 3'ü öldü.

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