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        Ardahan'da ahır çöktü; 3 inek öldü

        ARDAHAN'ın Göle ilçesinde çöken ahırda mahsur kalan 19 inekten 3'ü öldü, diğerleri kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:55 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:00
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        Ardahan'da ahır çöktü; 3 inek öldü
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        ARDAHAN'ın Göle ilçesinde çöken ahırda mahsur kalan 19 inekten 3'ü öldü, diğerleri kurtarıldı.

        Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyünde sağanak ve kar yağışı nedeniyle Nurettin Ateş'e ait ahırın çatısı çöktü. Ahırdaki 19 inek mahsur kaldı. Köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 19 inekten 16'sı kurtarılırken, 3'ü öldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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