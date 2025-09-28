Habertürk
        Engelliler pazarda alışveriş yaptı, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim etti

        ARDAHAN'da Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nden hizmet alan bireyler, pazardan alışveriş yaparak sosyal destek alan ailelerin evlerine götürdü.

        Engelliler pazarda alışveriş yaptı, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim etti
        ARDAHAN'da Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nden hizmet alan bireyler, pazardan alışveriş yaparak sosyal destek alan ailelerin evlerine götürdü.

        Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nden kalan engelliler, kurum yetkilileri eşliğinde semt pazarına giderek alışveriş yaptı. Bir haftalık sebze ve meyveyi satın alan engelliler, araçlarla yola çıktı. Kent merkezinde yaşayan ve sosyal destek alan ailelerin evlerine giden engelliler, poşet dolusu yiyecekleri teslim etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya, ziyaret ettikleri ailelere engellileri tanıtarak, "Bizimle kalan misafirlerimiz bu hafta alışveriş yaparak ailelere teslim edelim dediler. Biz de pazarda alışveriş yapıp sizlere getirdik" dedi.

        Engellilerden Deniz Gökdemir, pazardan sebze ve meyve alışverişi yapıp, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktan oldukça mutluluk duyduklarını söyledi.

        Engellileri topluma kazandırmanın görevleri olduğunu belirten pazar esnafı İhsan Kaya, gereken desteği vereceklerini belirtti.

