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        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:54 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:02
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        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekiplerince kentte çalışma yapıldı. Bu kapsamda 3 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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