Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekiplerince kentte çalışma yapıldı. Bu kapsamda 3 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.