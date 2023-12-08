Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekiplerince kentte çalışma yapıldı. Bu kapsamda 3 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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