Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik Posof ilçesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla A.H.B, C.V.B, M.M.B. ve F.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adres ve araçlarındaki aramada, 80 tekstil ürünü ve bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ile 18 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.