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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:10
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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik Posof ilçesinde çalışma yürüttü.

        Ekipler, kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla A.H.B, C.V.B, M.M.B. ve F.B'yi gözaltına aldı.

        Zanlıların adres ve araçlarındaki aramada, 80 tekstil ürünü ve bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ile 18 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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