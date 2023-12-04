Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 5 şüpheli yakalandı
Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan 5 zanlı yakalandı.
Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 5 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin Türkgözü Gümrük Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.