Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 5 şüpheli yakalandı

Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 5 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin Türkgözü Gümrük Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.