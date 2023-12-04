Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş eden zanlı tutuklandı

Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş açan zanlı tutuklandı.

Kongre Caddesi'nde 1 Aralık'ta tartıştığı taksi durağındakilere ateş açıp kaçan ve polis ekiplerince gözaltına alınan M.Y.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.Y.Y, "silahlı tehdit" suçundan tutuklandı.

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