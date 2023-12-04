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        Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş eden zanlı tutuklandı

        Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş açan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:36
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        Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş eden zanlı tutuklandı
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        Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş açan zanlı tutuklandı.

        Kongre Caddesi'nde 1 Aralık'ta tartıştığı taksi durağındakilere ateş açıp kaçan ve polis ekiplerince gözaltına alınan M.Y.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.Y.Y, "silahlı tehdit" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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