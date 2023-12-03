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        Ardahan'da çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Ardahan'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:25 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:25
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        Ardahan'da çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Ardahan'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Şeyda Demir idaresindeki 06 KA 0824 plakalı otomobil ile Kenan Önder'in kullandığı 16 AEB 02 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile Mahmut Demir yaralandı.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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