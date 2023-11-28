Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Göle kara yolu Yalnızçam mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, 130 gram skunk ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü K.A. ile araçtaki B.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.