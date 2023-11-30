Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, C.U, E.H, E.Ç. ve M.Y.K'nin üzerinde yaptıkları aramada, bir miktar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ile 30 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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