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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:19
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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, C.U, E.H, E.Ç. ve M.Y.K'nin üzerinde yaptıkları aramada, bir miktar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ile 30 mermi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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