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        Ardahan'da donmak üzereyken bulunan köpek yavruları kurtarıldı

        Ardahan'da, donmak üzereyken bulunan 3 köpek yavrusu İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:29
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        Ardahan'da donmak üzereyken bulunan köpek yavruları kurtarıldı
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        Ardahan'da, donmak üzereyken bulunan 3 köpek yavrusu İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Çamlıçatak bölgesinde karla mücadele çalışması yapan ekipler, Mesire mevkisinde köpek yavrularını fark etti.

        Ekipler, soğuk ve kardan etkilenerek donmak üzere olan köpek yavrularını araca aldı.

        Özel idare tesislerine getirilerek bir süre ısıtılan ve yiyecek verilen köpekler, daha sonra Ardahan Hayvan Barınağına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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