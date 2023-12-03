Ardahan Valisi Çiçek'ten engelli ile şehit ailelerine ziyaret Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar ile şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar ile şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Çiçek, Serkan ve Semra Bakırcı ile Emirhan Kızılateş ile ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ailelerle bir süre sohbet eden Çiçek, devlet olarak dezavantajlı vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek istediklerini belirtti.

Aile bireylerine destek olmak amacıyla son 20 yılda uygulanan projeler ve sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların yanında olduklarını bildiren Çiçek, "Özel gereksinimli evlatlarımızın yaşamlarını eşit şartlar altında, herhangi bir eksiklik duymadan sürdürebilmeleri gayreti içerisindeyiz. Bugün de sizin talep ve önerilerinizi dinlemek için geldim ve sizinle olmanın mutluluğunu yaşadım." ifadelerini kullandı.

Çiçek daha sonra, şehit yakınları Kalabalık, Küçük, Göktaş, Uzungül ve Hançer ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Çiçek'e ziyaretlerde eşi Berna Çiçek de eşlik etti.