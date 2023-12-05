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        Ardahan'da öğrenci ve velilerden Filistin'e destek için kermes

        Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, Filistin'e destek için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:29
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        Ardahan'da öğrenci ve velilerden Filistin'e destek için kermes
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, Filistin'e destek için kermes düzenlendi.

        Velilerce yiyecek ve içecek satışı yapılan okulun salonundaki kermeste, öğrenciler de hem satış yaptı hem de harçlıklarını bağışladı.

        Kermeste toplanacak para, Filistin'e gönderilecek.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, AA muhabirine, kermesi başka okullarda da yaptıklarını, bu gibi etkinliklerin duyarlılık oluşturmak adına önemli olduğunu söyledi.

        Bu duyarlılığın, Filistin adına taze tutulması gerektiğini anlatan Yıldız, "Herkes üzerine düşeni yaparsa oradaki kardeşlerimize yapılan zulüm durur." dedi.

        Kars Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık ile Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek de satılan ürünlerden alarak kermese destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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